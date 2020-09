Roma, Milik deve ancora sciogliere le riserve. All'orizzonte c'è sempre la Juve

Se l'accordo tra Roma e Napoli sembra ormai vicinissimo, il destino di Arek Milik non è ugualmente definito: il polacco deve ancora sciogliere le riserve sul suo trasferimento in giallorosso, nonostante il club capitolino gli abbia prospettato un contratto da 4 milioni e mezzo per cinque anni, oltre ovviamente ad un ruolo da protagonista (partirebbe infatti Dzeko, ndr). L'ex Ajax deve però ancora decidere se accettare la corte di Friedkin o aspettare la Juve, magari a fine mercato o a parametro zero.