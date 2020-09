Roma-Milik verso la fumata bianca. Le cifre e i dettagli della trattativa

Arek Milik, nel caso in cui le visite alle ginocchia che effettuerà in Svizzera nelle prossime ore diano rassicurazioni, sarà un nuovo attaccante della Roma. Nella serata di ieri le parti in causa, dopo lunghe trattative a Trigoria, hanno trovato gli accordi del caso: Milik dovrà rinnovare formalmente di un anno col Napoli, visto il contratto in scadenza a giugno e la necessità giallorossa di chiudere l'operazione con la formula del prestito. Un prestito che sarà oneroso, da circa 3 milioni di euro, mentre l'obbligo di riscatto è stato fissato a 15 milioni di euro ai quali andranno aggiunti bonus (facilmente raggiungibili) per 7 milioni di euro. Per un totale di 25 milioni complessivi finali.

A quel punto, il polacco firmerà un contratto quinquennale con la Roma da 5 milioni di euro netti a stagione bonus compresi.