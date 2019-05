© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la Roma potrebbe non essere necessario tornare sul mercato alla ricerca di un portiere titolare. Stando a quanto riportato quest'oggi da Leggo Antonio Mirante potrebbe rimanere il numero uno giallorosso anche nella prossima stagione. Robin Olsen non ha convinto e quasi certamente saluterà la capitale. Come alternativa all'ex Parma si valutano i nome di Mattia Perin della Juventus e Odisseas Vlachodimos del Benfica.