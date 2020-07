Roma, Mkhitaryan: "Siamo sulla strada giusta. Gara dopo gara stiamo meglio"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, Henrik Mkhitaryan dopo la gara contro l'Inter ha detto: "Nella ripresa abbiamo giocato bene sia in difesa che in attacco, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Nel finale abbiamo perso concentrazione e subito il gol”.

Come vi trovate con questo modulo?

“Giochiamo così da 5 partite, facciamo di tutto per migliorare. Facciamo ciò che chiede il mister, siamo sulla strada giusta: sono sicuro che possiamo fare bene”.

Come state fisicamente?

“Già ho parlato di questo quando siamo stati a Napoli, in ogni partita faremo meglio fisicamente. Oggi siamo stati bene, questo può portare un risultato positivo alla squadra”.

Questo pareggio dà fiducia per l’Europa?

“Sì. Ci sono ancora 4 partite prima della gara col Siviglia. Possiamo fare bene in queste partite, oggi volevamo vincere ma abbiamo pareggiato. Dobbiamo tenere la testa alta e continuare così”.



Mentalmente è scattato qualcosa con questi risultati positivi?

“Sì certo, penso che anche oggi la partita ci dà fiducia in vista della SPAL. Giochiamo nello stesso modo di prima della pandemia, cambia solo il modo di difendere a 5 dietro per essere più coperti”.