Roma, Monchi: "Di Francesco? Non è il giorno per fare valutazioni"

© foto di Federico Gaetano

"Non è un giorno per fare valutazioni, dobbiamo aspettare". Parola di Monchi: dopo il pesantissimo 7-1 incassato dalla Roma contro a Fiorentina, il ds giallorosso si è presentato ai canali ufficiali dei capitolini per dare il suo commento. Pur senza richiami diretti, è inevitabile che alcune parole facciano riferimento alla situazione di Eusebio Di Francesco, già non saldissimo, con Paulo Sousa come prima alternativa: "Abbiamo provato tutto, credo che loro abbiamo bisogno del loro tempo, nessuno oggi è felice e tranquillo e quindi non è il giorno per andare lontani da loro ma bisogna stare con loro e lo staff tecnico. Bisogna essere insieme per uscire da questa situazione, non credo che oggi sia giorno per punire di più, la punizione c’è già stata in campo".