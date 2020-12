Roma, nel mirino il terzino americano Reynolds

La Roma entra nella contesa per il talento americano Bryan Reynolds. Il terzino classe 2001 del Dallas FC, come spiega Sportitalia, è un obiettivo di mercato anche dei giallorossi che stanno lavorando per anticipare la concorrenza di numerosi club del vecchio Continente per cercare di aggiudicarsi il giocatore, valutato poco meno di 10 milioni di euro.