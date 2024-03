Roma, nessuna preoccupazione per Paredes: l'argentino non è a rischio per la Fiorentina

vedi letture

Nessuna preoccupazione per la Roma e per Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito da VoceGiallorossa, infatti Leandro Paredes sta bene e non è a rischio per la prossima di campionato.

In giornata si erano diffuse alcune indiscrezioni secondo le quali il centrocampista argentino, reduce da una prova da migliore in campo in Europa, non fosse al top della condizione e potesse saltare la gara contro la Fiorentina. Non pare però questo il caso.

La probabile formazione della Roma - A cura di Dario Marchetti

Squadra che vince non si cambia, anche se qualche giocatore dovrà rifiatare per forza. Smalling punta a una maglia da titolare, ma lo schieramento non sembra cambiare dal 4-3-3 che sta facendo le fortune di De Rossi. Per questo in porta ancora Svilar con Celik a destra, Angelino a sinistra (riposa Spinazzola) e in mezzo la coppia Mancini-Ndicka con altri tre centrali: Smalling, Huijsen e Llorente pronti a contendersi una maglia da titolare. Anche il centrocampo potrebbe non subire modifiche rispetto a giovedì con Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco Dybala è riuscito a riposare qualche minuto contro il Brighton e riprenderà dall’inizio insieme a Lukaku ed El Shaarawy.