Nella serata di ieri vi abbiamo dato notizia dell'ok di Steven Nzonzi al Rennes. Il centrocampista francese, di rientro alla Roma dopo sei mesi di prestito al Galatasaray, avrebbe infatti deciso di accettare la proposta del club rossonero.

Una presa di posizione che, dall'Inghilterra, riportano come definitiva nonostante fra i club non ci sia ancora l'accordo. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, il centrocampista ex Siviglia avrebbe già comunicato a West Ham e Aston Villa il proprio no alle rispettive proposte proprio a favore del Rennes.