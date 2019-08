La Roma continua a cercare un nuovo attaccante in vista della nuova stagione e il nome di Timo Werner circola da diversi giorni negli ambienti di Trigoria. L'attaccante tedesco del Lipsia piace al Bayern Monaco, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Valencia: secondo quanto riportato da AS, il club tedesco ha già fissato il prezzo, per poter avviare le trattative servono almeno 30 milioni di euro. Il calciatore è in scadenza nel 2020, dunque il Lipsia non dovrà alzare troppo le pretese, altrimenti c'è il rischio di perderlo a zero.