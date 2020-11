Roma, offerta da 5 milioni dalla Cina per Fonseca ma lui ha in mente solo i giallorossi

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, prolungherà il proprio contratto automaticamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Intanto il suo agente Marco Abreu ha ricevuto diverse proposte, una anche dalla Cina con uno stipendio da 5 milioni a stagione, Ma lui non ha neppure ascoltato l'offerta perché ha deciso da tempo di mettere la Roma sopra a ogni desiderio. La sua idea è di continuare il percorso in giallorosso, con la scommessa del rinnovo in base ai risultati che vuole vincere a ogni costo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.