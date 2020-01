© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma attende di abbracciare Carles Perez, in arrivo dal Barcellona, ma manca ancora il sì definitivo del giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport la giornata di oggi sarà quella decisiva, con la risposta dell'attaccante ai giallorossi e nel caso in cui dovesse arrivare la fumata bianca la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. I blaugrana non avranno nessun diritto di recompra.