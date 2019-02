Roma, Pallotta sta con Kolarov: "A volte sbaglia, ma ne vorrei 22 così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Daniele De Rossi, anche James Pallotta scende in campo a difesa di Aleksandar Kolarov. Nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente statunitense Sirius XM FC, il presidente della Roma ha parlato così del laterale serbo, duramente contestato dai tifosi giallorossi: "Rappresenta senza alcun dubbio un professionista assoluto. Ogni giorno è il primo ad arrivare e praticamente l’ultimo ad andarsene da Trigoria. È un calciatore tosto. Non sta spesso sui social, non beve, gioca solo e si allena duramente. E a volte commette qualche errore, come tutti noi. Spero che i tifosi si rendano conto che ne vorresti avere 22 come lui nella squadra. È uno che dà il cento per cento sempre. Non si lamenta e quando è infortunato si mette comunque a disposizione".