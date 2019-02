© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Javier Pastore, trequartista della Roma, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Chievo. "C'è mancata attenzione, non siamo stati concreti contro le piccole. Contro le grandi abbiamo fatto sempre buone prestazioni. Ho cominciato la stagione male, non ho avuto mai un impiego regolare e sicuramente sono in debito con i tifosi e con la società che ha speso tanto per me".