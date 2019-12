Roma, Pellegrini: "Dobbiamo scendere sempre in campo per vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini ha commentato ai microfoni di Roma TV il match vinto contro la SPAL:

Buon secondo tempo rispetto ad una prima frazione deludente

“Nel primo tempo perdevamo per un gol e nella ripresa abbiamo segnato tre reti grazie ad un buon atteggiamento. Dal campo non è facile vedere certe cose, ma credo che abbiamo giocato bene anche nella prima parte di gara”.

Con la Fiorentina potrete confermarvi in zona Champions

“Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, scendere in campo per vincere sempre. Oggi c’è stato l’atteggiamento giusto. Contro la Fiorentina sarà sicuramente complicato ed in casa loro vorranno vincere, ma anche noi andremo lì per ottenere i 3 punti”.

Cosa è successo giovedì?

“Non succederà più una cosa del genere: il mister, lo staff e tutti noi stiamo tutti molto attenti a questi dettagli. Si può sbagliare, io in primis lo faccio, ma questo non deve più succedere. Vediamo la differenza infatti tra giovedì ed oggi”.

Sei sempre più al centro del gioco della Roma

“Il mister mi lascia molto libero sotto questo punto di vista, mi chiede di trovare gli spazi. Mi guardo sempre intorno per capire dove ricevere il pallone e fare una giocata. Per noi è importante andare da un lato all’altro, quindi dove vedo lo spazio mi inserisco e quando ho il pallone guardo sempre avanti, cosa che il mister vuole. Sono molto contento, questo è il ruolo che sento dentro di me. Mi piace aiutare i compagni e divertirmi. Sono contento delle mie prestazioni, ma spero di fare sempre di più”.