Roma, Pellegrini non vuole che sia esercitata la clausola. Ad agosto incontro per il rinnovo

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere e Vocegiallorossa.it spiega come le prossime settimane saranno decisive per conoscere non solo dove giocherà nella prossima stagione ma anche se potrà arrivare il rinnovo. Nel suo attuale contratto, come noto, è presente la clausola da 30 milioni di euro con la quale potrebbe liberarsi, ma nonostante gli interessamenti di alcuni club, vedi il PSG e la Juventus, il calciatore non ha intenzione di esercitarla. Il calciatore ha in mano il suo destino per altre due settimane, dopodiché sarà la Roma a decidere il futuro del centrocampista romano. Scaduto il termine per esercitare la clausola, le parti si aggiorneranno per parlare del prolungamento del contratto, e sarà la società a dare seguito alla sua volontà di tenere il calciatore, illustrandogli il progetto per il futuro del club.