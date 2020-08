Roma, Pellegrini pilastro del futuro: nelle prossime settimane può arrivare il rinnovo

Il futuro di Lorenzo Pellegrini, soprattutto con l'avvento di Friedkin, sarà ancora alla Roma. Il centrocampista è un pupillo di Fonseca e pure di Fienga e sebbene ancora non ci siano stati contatti per quel che riguarda il rinnovo per la Gazzetta dello Sport all'inizio della nuova stagione le parti si siederanno intorno ad un tavolo per sistemare la questione. A Pellegrini verrà proposto un allungamento rispetto alla scadenza attuale al 2022, oltre ad un aumento dagli attuali 2,5 milioni bonus compresi a oltre 3 milioni più bonus.