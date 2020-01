© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Avevo otto anni o poco più, mi vide Stefano Palmieri della Roma. Mi ricordo quando arrivò a casa la lettera che diceva che i giallorossi mi avrebbero preso. Per due o tre giorni non feci altro che guardarla e riguardarla, non mi sembrava vera". Lorenzo Pellegrini inizia così l'intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando gli esordi da calciatore con la Roma. "D’altra parte il calcio riempiva ogni momento della mia giornata. Facevo la collezione delle figurine Panini con grande dedizione. Le prime immagini che cercavo erano quelle della Roma. Anzi, la prima in assoluto, nella mia lista dei desideri, era quella di Francesco Totti. Facevo spendere un sacco di soldi ai miei per l’acquisto delle bustine finché non la trovavo", uno degli aneddoti raccontati dal giocatore.