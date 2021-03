Roma, Pellegrini vuole restare a vita: ingaggio, clausola e futuro alla base del rinnovo

Lorenzo Pellegrini ha già deciso di chiudere la propria carriera alla Roma ed è per questo che i suoi agenti e il dg Tiago Pinto hanno potuto prendersi qualche mese di tempo prima di arrivare alla trattativa vera e propria per il rinnovo del contratto. Il centrocampista, intorno a cui il club vuole costruire la squadra del futuro, rinnoverà a cifre importanti e nel contempo, la famosa clausola rescissoria presente sull'attuale contratto, verrà stracciata. La negoziazione per il prolungamento comunque non coinvolgerà solo una questione economica, ma anche i piani societari per il prossimo futuro. Pellegrini infatti, vuole rimanere per sempre nella Capitale, ma lo vuole fare con una squadra intorno altamente competitiva e che possa metterlo nelle condizioni di vincere. A riportarlo è il Corriere dello Sport.