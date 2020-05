Roma, per l'attacco c'è anche Joao Pedro ma il Cagliari non vuole farlo partire

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo i contatti per Pedro in scadenza col Chelsea, la Roma avrebbe messo gli occhi anche su Joao Pedro del Cagliari. L'ingaggio del brasiliano è alla portata dei giallorossi visto che si parlare di un milione e mezzo a stagione, ma il problema è trattare con i sardi che non avrebbero nessuna intenzione di lasciar partire un attaccante capace in stagione di segnare 16 gol in 25 presenze.