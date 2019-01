© foto di Federico Gaetano

Nuova idea brasiliana per la difesa della Roma. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, viste le difficoltà per Domagoj Vida, il club giallorosso starebbe provando a chiudere per Matheus Guedes. Classe '99, centrale del Santos, per i media brasiliani avrebbe addirittura già firmato con la Magica. Probabile, comunque, che Guedes arrivi soltanto nella prossima stagione.