Tuttosport in edicola oggi fa il punto sul futuro di Mattia Perin. L'ex portiere del Genoa vorrebbe più spazio, visto che la scorsa stagione è stato il secondo praticamente per tutto l'anno di Wojciech Szczesny. Questo anche per non perdere il posto in nazionale visto che la concorrenza è folta. E la strada per il domani del portiere potrebbe essere la Roma, per sostituire il deludente Robin Olsen.