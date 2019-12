© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha commentato così la vittoria per 3-1 contro la SPAL ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati pazienti, abbiamo saputo gestire bene la gara e non era facile dopo il pareggio di giovedì e lo svantaggio. Nello spogliatoio ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti di non poter continuare come nella prima frazione di gioco e nella ripresa abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale. Abbiamo riscattato la prestazione in Europa League, noi siamo questi e giocando così possiamo sognare. Sono contento per il gol, sono felice per i miei compagni”.