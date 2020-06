Roma, Perotti: "L'addio di Totti? Non è stato semplice, ma è stato un momento davvero speciale"

vedi letture

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter. Ecco le sue parole riportate da vocegiallorossa: "Roma-Samp? Era la mia seconda partita alla Roma, nella prima avevo fatto un assist e in quella è arrivato il gol. È stato anche bello, con un tiro al volo a giro. È stato molto emozionante”.

Quel Roma-Genoa è stata anche l'ultima gara in carriera di Francesco Totti...

“Una partita di addio non è mai felice, ma con quel gol e con quella vittoria è diventato tutto più bello. Sono momenti speciali che capitano solo a giocatori speciali come Totti, in questo caso al 90° della sua ultima partita”.