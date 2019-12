Roma, Petagna o Pinamonti come vice Dzeko. Difficile arrivare al primo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Caccia al vice Dzeko per la Roma. Due gli obiettivi di mercato dei giallorossi: il primo è quello di Andrea Petagna della SPAL, autore del gol degli estensi nell'ultima giornata all'Olimpico, mentre il secondo è quello di Andrea Pinamonti del Genoa. Per quel che riguarda l'ex Atalanta il problema è rappresentato dalla formula, visto che i giallorossi vorrebbero il prestito con diritto di riscatto e la SPAL potrebbe non accettare, visto anche l'ultimo posto in classifica. A riportarlo è il Corriere dello Sport.