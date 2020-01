Roma-Politano, l'inserimento del Napoli stravolge la strategia giallorossa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il fallimento dello scambio Politano-Spinazzola la Roma per tentare un nuovo affondo per l'attaccante ex Sassuolo aveva deciso di temporeggiare qualche giorno per poi ripresentarsi alla porta dei nerazzurri forti di un accordo già raggiunto con il giocatore (2mln d'ingaggio fino al 2024) e della volontà dello stesso di dire no alle altre ipotesi (Siviglia e Fiorentina su tutte).