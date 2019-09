Roma, primi spiragli di Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il primo successo è targato a tutti gli effetti Paulo Fonseca. Una Roma sbarazzina e spettacolare, che si è tramutata in squadra svagata in una ripresa che solo grazie al fieno incamerato in cascina nella prima frazione di gioco non ha regalato un finale da thriller. Del resto, per avere una squadra quadrata è regolare si dovrà probabilmente cercare da un’altra parte, almeno in questa fase. Il mantra del tecnico portoghese è sempre stato votato all’imposizione del proprio gioco e di un possesso palla che parta dalle linee arretrate sino a diventare letale avanzando di reparto in reparto. Esattamente come accaduto nella prima frazione di gioco contro il Sassuolo. Il manifesto del calcio di Fonseca, favorito dalla lecita ambizione della controparte di non piegare le proprie convinzioni tattiche sull’altare della superiorità tecnica giallorossa. Da qui a farla valere, ce ne corre, e la Roma ha iniziato a mostrare di essere in grado di farlo. Divertendosi e divertendo, con la necessità di diventare più regolare anche dietro.