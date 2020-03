Roma, quattro mosse per rinnovare la rosa. Carlos Augusto il nome per la difesa

vedi letture

L'obiettivo è chiaro: alzare il livello della competitività in rosa, in attesa di capire quale sarà il futuro a livello societario. In difesa la Roma deve capire cosa succederà con Smalling, anche se è già pronta l'alternativa Rojo, sempre del Manchester United, ma piace anche il granata Lyanco. Il nome nuovo, secondo la Gazzetta dello Sport, è però esotico: si tratta del terzino sinistro del Corinthians Carlos Augusto, capace all'occorrenza di adattarsi da centrale.

Goetze e Tiquinho Soares per la fase offensiva - Per quanto riguarda il centrocampo, a Fonseca non dispiacerebbe di certo ritrovare qualche pupillo dei tempi di Donetsk: Kovalenko e Marcos Antonio sono i nomi giusti, mentre in attacco il sogno rimane Mario Goetze a parametro zero. Attenzione anche al nome di Tiquinho Soares, che Petrachi segue da tempo e che il Porto valuta 15 milioni di euro.