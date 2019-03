Roma, Ranieri: "Oggi era da palla lunga e pedalare. Arbitro severo"

Fonte: Vocegiallorossa

Al termine del match vinto contro l'Empoli, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Roma TV: "Avevo dato delle indicazioni di massima sulla fase offensiva, ad esempio di lasciare libere le ali e di puntare l’uomo: ho stressato tanto Kluivert, che alla fine ha fatto bene. Sono contento ma c’è da lavorare. L’espulsione di Florenzi? È severissima, il ragazzo si è piegato per evitare il contatto. Non so cosa l’arbitro abbia visto, lo andrò a rivedere. Anche la presunta simulazione di El Shaarawy, io ero convintissimo fosse punizione per noi. L’arbitro è stato un po’ troppo severo. Sono andato dal quarto uomo sul gol dell’Empoli? Abbiamo visto tutte le punizioni dell’Empoli, e quando mette la palla sul secondo palo fanno blocco. In Inghilterra è normale farlo, qui come lo fai l’arbitro fischia. Ho visto subito che sono andati a farlo su Santon, poi è andato a terra. Gli ho chiesto di controllare, loro non l’hanno fatto e quindi sono stato zitto. Poco coinvolto il centrocampo? È stata una mia scelta per questa partita, perché loro giocavano con 3 centrocampisti. Avevo detto ai due terzini di non essere più alti dei centrali nostri, perché in questo modo i loro mediani uscivano subito a pressare e non avevamo tempo di giocare. Per questo ho detto loro di non giocare in mezzo perché si rischiava troppo, potevamo giocare con i centrocampisti solo dopo il giro palla veloce. Ho analizzato i gol subiti dalla Roma, e ne ha subiti tantissimi da possesso palla nella propria metà campo. Allora ho pensato che tenere palla non fosse la soluzione migliore, perché dopo un errore il pubblico ti fischia e vai in palla. Ho detto ai ragazzi palla lunga e andiamo sulle seconde palle, perché queste partite si vincono con raziocinio e intelligenza. Lasciamo che i nostri esterni facciano l’1 vs 1, poi in mezzo abbiamo Schick e Zaniolo e il gol ce lo fanno loro, gli altri devono stare attenti a non prendere i contropiedi. Se ho parlato con la squadra? Sì, qui era più un discorso di motivazioni, di ricaricare le batterie per farli diventare positivi. Ho preso anche qualche giocatore e gli ho parlato individualmente".