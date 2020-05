Roma, rebus trequarti e Petrachi guarda in Russia: Aleksey Miranchuk nel mirino

vedi letture

Aleksey più di Anton. La Roma pensa ai gemelli Miranchuk per il prossimo mercato, ma tra i due Petrachi sta cercando il più talentuoso. D'altronde la situazione sulla trequarti giallorossa è precaria. Da Kluivert a Perotti, passando per Under e Mkhitaryan, nessuno è sicuro di restare il prossimo anno. Per questo il diesse sta visionando diversi profili tra i quali ci sono i due trequartisti della Lokomotiv Mosca.

Nonostante la loro carriera sia sempre andata di pari passo, questa volta potrebbero separarsi. Nati a Slavyansk-na-Kubani (non lontano da Krasnodar) il 17 ottobre del 1995, i due giocatori sono cresciuti nella Lokomotiv Mosca, dove hanno compiuto tutta la trafila del settore giovanile. Gemelli di nascita, ma anche di ruolo dal momento che giocano come trequartisti, adattabili anche sulle corsie esterne in attacco. Una differenza c'è ed è nel piede dominante. Aleksey è mancino, mentre Anton è destro ma ad aver attratto maggiormente le attenzioni dei top club europei, però, è stato soprattutto Aleksey Miranchuk, che ha esordito con la Russia dei grandi ad appena 19 anni e quest'anno aveva già realizzato 5 assist e altrettanti gol in 19 gare di campionato. Poi lo stop a causa del coronavirus che potrebbe abbassare il prezzo di entrambi e in particolare di Aleksey che resta il preferito a Trigoria.