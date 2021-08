Roma, Rui Patricio: "Puntiamo a vincere dei titoli, Mourinho uno dei migliori al mondo"

Rui Patricio, parlando ai microfoni di Sport Tv, ha elogiato il suo tecnico Josè Mourinho, ringraziando la Roma per l'opportunità di lavorare con lo Special One: "Ho l'opportunità di lavorare con uno dei migliori al mondo, Jose Mourinho. Il campionato italiano è una grande opportunità e farò del mio meglio per aiutare la Roma. Puntiamo a vincere dei titoli".