Roma, Schick: "Giocando con due punte mi sento più sicuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Patrik Schick ha parlato a Roma TV dopo il successo contro l'Empoli maturato anche grazie ad una sua rete: "Il gol? Devo ringraziare il mister per le parole. Sono felice di aver segnato sopratutto per i 3 punti, sapevamo che non era una partita facile ma i 3 punti sono importanti. Abbiamo dimostrato carattere? In campo penso che siamo andati tutti con la mentalità giusta, ovvero essere uniti e aiutarci l’un l’altro. Siamo veramente felici, era una gara durissima e molto fisica. Gol di prepotenza? Sì, so che devo fare sempre così e ci sto lavorando su. Ne parlo anche con gli altri. Fiducia da parte di Ranieri? Sono 3-4 giorni che siamo insieme però quello che ha detto mi ha fatto molto piacere. Mi sento anche più sicuro a giocare con due punte, vediamo nei prossimi giorni e penso che sarà ancora meglio. La fascetta rossa è una scaramanzia? Ho dimenticato a Trigoria l’altra fascetta, quindi a casa avevo solo questa rossa".