Con il doppio ko di Diawara e Zaniolo, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha chiesto alla società rinforzi in mediana. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è in arrivo Villar dall'Elche, ma il giovane spagnolo sarebbe arrivato a prescindere dal caso Diawara. È stato offerto Mandragora, ma sul giocatore c'è anche la Fiorentina. L'Inter ha offerto Vecino, ma al netto della freddezza dei rapporti fra le sue società dopo il caso Spinazzola, l’uruguaiano non interessa.

Tentazione Nzonzi - Che però il reparto abbia bisogno di rinforzi lo fa capire anche la tentazione che c’è a Trigoria di riportare alla base Nzonzi, dopo la rottura col Galatasaray. Il francese piace anche al Rennes e al West Ham, ma resta un’ipotesi anche quella del ritorno, anche se molto difficile.