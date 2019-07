Roma, si guarda ancora alla Premier per il centrale: obiettivo Lovren

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche la Roma su Dejan Lovren. Viste le difficoltà ad arrivare a Toby Alderweireld, la cui clausola da 28 milioni è scaduta, i giallorossi virano sul croato in uscita dal Liverpool, come riporta il Corriere dello Sport. Con la cessione di Manolas e Marcano e l'arrivo del solo Mancini, il club è alla ricerca di un altro centrale. 30 anni, Lovren è valutato dal Liverpool ben 20 milioni ma c'è la possibilità di far scendere il prezzo. Altro nome seguito è quello di Daniele Rugani, sebbene resti complicato arrivare al difensore della Juventus.