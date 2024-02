Roma, Smalling is back: l'inglese titolare col Torino, non accadeva dall'1 settembre

Dopo la sofferta qualificazione agli ottavi di Europa League a spese del Feyenoord (sfida ormai diventata un "classico" del calcio continentale), la Roma si rituffa nel campionato sperando di cogliere la quinta vittoria in sei partite della gestione De Rossi. Non sarà facile, contro un Torino sempre organizzato e più agguerrito che mai, perché reduce dalla prima sconfitta del 2024, quella contro la Lazio di giovedì scorso.

Un k.o. che ha frenato le ambizioni dei granata, distanti solo 5 lunghezze dal sesto posto occupato proprio dai giallorossi. Consapevole dei rischi, De Rossi cambia sistema di gioco e schiera una squadra molto "Mourinhana", con Mancini, Smalling e Ndicka a formare il terzetto difensivo. Il ritorno dell'inglese dal 1' è senza dubbio la notizia della giornata: l'ex giocatore del Manchester United, rientrato contro il Frosinone dopo mesi di assenza, non scendeva in campo con la maglia da titolare dallo scorso 1° settembre, quando i capitolini persero in casa contro il Milan. A sorpresa è stato preferito a Huijsen, che aveva giocato le ultime tre partite trovando anche due reti. Il ritorno di Chris Smalling è senza dubbio importante nell'economia di una squadra che vuole essere protagonista da qui fino al termine della stagione.