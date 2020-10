Roma, sorpresa Mirante: "Ma so di avere accanto un portiere che la Roma ha pagato 28 milioni"

"Io con Fonseca non ho mai parlato. Ripeto: non mi aspettavo di essere titolare alla prima di campionato. So di avere accanto un portiere bravo, giovane, ambizioso e che la Roma ha pagato parecchio, 28 milioni (Pau Lopez, ndr)". Parla così il numero 1 della Roma, Antonio Mirante, sulle pagine di SportWeek: "La mia filosofia non è quella di lavorare da solo, curando solo i miei interessi allo scopo di tenermi il posto, ma insieme a lui per portare tanti punti alla squadra".

"Non c’è stato bisogno di chiarirsi - continua Mirante parlando del collega Pau Lopez - Siamo due persone intelligenti. È evidente che ci sono delle gerarchie, come è evidente che, quando è arrivato Pau, io avevo finito la stagione da titolare, tanto da conquistare la Nazionale. Avevo voglia di continuare a giocare, eppure ho accettato di scivolare di nuovo all’indietro. Alla mia età non posso permettermi atteggiamenti sbagliati verso la società, l’allenatore, i compagni. Lamentarsi, rosicare… No. La chiave per mantenere un buon rapporto con l’altro portiere è la competizione. Allenarsi alla grande, come sta facendo Pau in questo momento".