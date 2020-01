Roma, Sosa primo nome per la fascia. Petrachi sonda anche Benito

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tanti nomi per la fascia sinistra della Roma, in attesa di capire se lo scambio Politano-Spinazzola si sbloccherà. Secondo Il Messaggero, oltre a Borna Sosa dello Stoccarda, in questo momento il primo nome sulla lista dei giallorossi, il ds Petrachi avrebbe chiesto anche informazioni al Bordeaux per Benito, svizzero classe '92. Giudicata troppo alta la richiesta dei Glasgow Rangers per Borna Barasic, valutato 10 milioni di euro.