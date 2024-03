Roma, sovraccarico all'inguine per Lukaku. Il belga però rimarrà al seguito del Belgio

Come si apprende dai canali social della nazionale belga, Romelu Lukaku non sarà disponibile contro l'Irlanda a causa di un leggero sovraccarico all'inguine. Seguirà comunque i suoi compagni di nazionale in Irlanda e in Inghilterra. Il calciatore aveva accusato un problema all'anca nell'ultimo periodo, che l'aveva costretto a saltare la trasferta contro il Brighton.

Questo il post della selezione belga: