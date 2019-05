© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arsenal e Tottenham su Cengiz Ünder: entrambe, secondo la Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane si sono fatte avanti con il suo entourage per capire se ci fossero o meno i margini per trattare. Risposta positiva, il giocatore ha un contratto fino al 2023, guadagna meno di due milioni a stagione, bonus inclusi, e per la Roma non è incedibile. Anche perché l'alternativa sarebbe pronta, il francese Florian Thauvin, del Marsiglia, che viene monitorato dal ds uscente, Massara, da anni.