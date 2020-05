Roma, tanti nomi in uscita per la prossima estate: spiccano Florenzi e Under

Alessandro Florenzi, Patrick Schick e Cengiz Under sono i tre partenti in casa Roma per scelta tecnica: i tre non rientrano nei piani di Fonseca e saranno ceduti secondo quanto rivela Sky, ma non per necessità di bilancio. L'alleggerimento del monte ingaggi infatti dovrebbe spingere fuori da Trigoria il portiere Fuzato, i difensori Federico Fazio, Bruno Peres e Juan Jesus, più in fantasista Pastore, che pesa tanto in termini di ingaggio. Per costruire un tesoretto utile ad operare sul mercato invece non sono previsti i rientri dal prestito di Olsen, Kardorp, Nzonzi, Gonalons e Coric: i sei saranno ceduti.