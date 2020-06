Roma, torna di moda il nome di Berta per l'eventuale sostituzione di Petrachi

Secondo quanto riportato da La Repubblica, tra i nomi presi in considerazione dalla Roma per sostituire Petrachi per il ruolo di direttore sportivo, ci sarebbe anche quello di Andrea Berta, storico dirigente che ha portato al successo l'Atletico Madrid. Un nome che era già circolato in chiave Friedkin ma che ora pare tornare di moda anche con Pallotta.