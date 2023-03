Juventus, le mosse in vista del futuro: contatti informali con Berta per il ruolo di ds

Andrea Berta, ds dell'Atletico Madrid ormai da 10 anni, è una delle idee della Juventus in vista del futuro. Dopo aver sondato il terreno con Massara del Milan, i bianconeri hanno avviato alcuni contatti informali col dirigente italiano dei Colchoneros, per capire l'eventuale disponibilità a lasciare la Spagna per fare ritorno in Italia con un ruolo di prestigio. La Juve stessa si muove con molta cautela perché molte delle scelte che verranno sono legate alla giustizia, ma il nome di Berta ormai rimbalza da più parti, soprattutto tra gli addetti ai lavori. A riportarlo è Tuttosport.