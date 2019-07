© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma aspetta di riabbracciare Nicolò Zaniolo dopo le vacanze ma il classe 1999 è al centro di molte voci di mercato, visto che il Tottenham lo ha messo nel mirino e che Franco Baldini ne parlerà proprio con gli Spurs nell'incontro di oggi per studiare il colpo Alderweireld. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, per arrivare al giovane italiano il club inglese dovrebbe prima cedere Christian Eriksen, per incassare in questo modo i soldi necessari per l'affondo decisivo.

Pochettino titubante - In tutto questo, sempre secondo la rosea, il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, non è del tutto convinto di questo "scambio", nonostante il danese abbia il contratto in scadenza tra un anno.