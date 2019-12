Roma, Totti-Fienga: un abbraccio che non vale il disgelo

Francesco Totti, ieri presente a San Siro per la sfida tra Inter e Roma, ha incontrato e salutato con affetto il CEO romanista Guido Fienga. Qualcuno ha subito pensato che potesse essere la base per il disgelo tra l'ex capitano e il club giallorosso, ma come ha più volte ribadito l'ex numero 10, finché ci sarà questa proprietà lui non rientrerà mai nella Roma. Una presa di posizione più volte confermata anche allo stesso Fienga che dunque si limita a salutare l'ex giocatore comunque storica bandiera romanista. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.