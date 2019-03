© foto di Federico Gaetano

Sarà una Roma sempre più Totticentrica quella che verrà: il Capitano ha fatto da garante per Ranieri e in questi giorni alla ripresa sosterrà il tecnico parlando con i giocatori. A Trigoria si aspettano una crescita di Totti come dirigente. Francesco deve essere più presente e influirà maggiormente nelle decisioni tecniche e con Fienga amministratore delegato sta avendo ulteriori poteri e presto potrebbe arrivare la qualifica di responsabile dell’area tecnica. Ma l’ultima parola spetta a Pallotta, che ascolterà come sempre il parere di Baldini.

Il primo vero passo nel mondo dirigenziale Totti lo ha fatto quando ha preso posizione contro gli arbitri dopo la partita contro l’Inter. Ha difeso la Roma come faceva sul campo, con la maglia numero dieci sulle spalle, ed è stato durissimo nei confronti dell’accoppiata Rocchi-Fabbri. Adesso dovrà imparare a muoversi anche nella giungla del mercato perché in futuro Totti affiancherà il direttore sportivo secondo il Corriere dello Sport, sia con la permanenza di Massara sia se ne arriverà uno nuovo.