Roma, tutti sotto osservazione: da Dzeko e Kolarov, passando per Under e Kluivert

Con il passaggio di proprietà, in casa Roma sono tutti sotto osservazione. Kolarov è ancora in forte dubbio, mentre Dzeko vanta ancora qualche credito, anche perché nel gruppo non c'è un'alternativa che dia garanzie. Da valutare nelle prossime settimane pure il rendimento di Under, Kluivert e Peres. Da decidere anche il futuro di Fuzato, Cetin e Mirante.