© foto di Giacomo Morini

La Roma continua a lavorare per assicurarsi Jordan Veretout, centrocampista in uscita dalla Fiorentina. L'emittente Sky Sport fa sapere che è da poco iniziato l'incontro tra il club giallorosso e l'agente del calciatore. L'obiettivo è quello di fare passi avanti nella trattativa per il calciatore viola, che resta anche nel mirino del Milan.