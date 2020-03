Roma, Villar: "Molto contento per l'esordio, voglio ripagare la fiducia di Fonseca"

Al termine di Cagliari-Roma 3-4, il centrocampista spagnolo dei giallorossi Gonzalo Villar ha commentato così la gara ai microfoni di Roma TV.

Eri emozionato?

“Sono molto contento che il mister abbia pensato a me. Io lavoro molto per avere queste opportunità e sono molto contento per il risultato di oggi”.

Cosa ti aveva chiesto Fonseca?

“Mi ha detto di fare quello che so fare, è da un mese che lavora con me e mi chiede cosa vuole da me, e io oggi l’ho fatto”.

Ti è piaciuto l’esordio?

“Si sono molto contento per l’esordio e per quanto fatto, era molto importante una vittoria”.

Quanto è stata difficile la partita?

“Sappiamo che qui ci sono giocatori molto forti come Nainggolan e Pellegrini e siamo contenti di aver vinto”.

Dove preferisci giocare?

“Decide il mister, ma preferisco la posizione in cui ho iniziato la partita. Voglio solo ripagare la fiducia del mister in ogni posizione”.