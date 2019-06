Roma, Viola e Inter su Arnautovic. L'agente: "Tutto può succedere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma si muove per sostituire Edin Dzeko e guarda in casa West Ham. Interessa infatti il profilo di Marko Arnautovic, attaccante ex Inter in uscita dal club londinese. I giallorossi però non sono gli unici alla finestra, visto che l'austriaco piace, secondo quanto scrivono in Inghilterra, anche agli stessi nerazzurri e alla Fiorentina. Del suo futuro ha parlato così sulle colonne del Daily Mail il suo fratello-agente Daniel Arnautovic: "Marko ha un contratto con il West Ham ed è felice. Nessuno in questo periodo mi ha contattato per dirmi che è interessato a lui. Ci sono state delle offerte dalla Cina e ci sono stati dei colloqui, ma nessuna trattativa con l'Inter. Marko è un ottimo giocatore e può giocare in altri grandi club, ma ha un contratto, è felice e molto amato dallo spogliatoio. Ovviamente però il calcio è strano, tutto può succedere nell'arco di una o due ore e non si può mai sapere".