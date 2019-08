Roma, Zaniolo: "Il rinnovo era il mio desiderio, lavoriamo per il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Zaniolo, fresco di rinnovo con la maglia giallorossa, ha parlato a Roma TV: "Era il mio desiderio fin da subito, abbiamo lavorato con la società per il futuro. Sono felice, spero di continuare così e toglierci soddisfazioni. La società mi ha detto che è un salto nei grandi, che devo mantenere la testa salda. Siamo un gruppo forte, ci potremo togliere soddisfazioni. Ho pensato di essere diventato un giocatore vero e proprio, devo comportarmi in campo e fuori da professionista per dare l’esempio ai ragazzi della mia età".