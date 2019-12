Roma, Zubiria: "Florenzi male interpretato. Vogliamo vincere l'EL"

© foto di Federico De Luca

Il main contact della Roma, Manolo Zubiria, ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio di Europa League che ha messo i giallorossi contro il Gent ai sedicesimi: "Tutte le squadre presenti erano forti, eravamo pronti per qualsiasi avversario. C'erano anche ipotesi peggiori, senza dubbio.

Qual è l'obiettivo in questa Europa League per la Roma?

"Vogliamo andare più avanti possibile, stiamo lavorando per questo perché è uno dei nostri principali obiettivi. Prima del sorteggio non avevamo paura di nessuno, le altre squadre avrebbero certamente evitato di incontrarci. Abbiamo tanta voglia di arrivare in fondo".

Più la partita è difficile e più la squadra si esalta?

"Il merito del mister è stato quello di saper sopperire nel migliore dei modi ai tanti infortuni che ci sono capitati. Fonseca è stato bravo a gestire la rosa".

Cosa dirà stasera Florenzi alla cena di Natale?

"Ieri è stato interpretato male, era con noi anche ad augurare il buon Natale al settore giovanile. Mi aspetto un discorso emotivo da vero capitano della Roma".